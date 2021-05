green

Después de que se conoció este fin de semana que Miguel Ceballos, alto comisionado de paz y responsable del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el comité de paro, había renunciado a su cargo, también se ventiló la incomodidad que había sentido con el expresidente Álvaro Uribe.

Uribe se negó a responder los señalamientos de Ceballos, pero este siguió ofreciendo detalles de las circunstancias que rodean su salida del Gobierno y de las razones por las que critica al partido del expresidente, el Centro Democrático que ha calificado su renuncia como un acto de deslealtad.

Por eso, Ceballos se declaró este lunes en Caracol Radio “totalmente perplejo”, porque, para él, “deslealtad es cuando uno realmente no es sincero y transparente con el país”. Además, aclaró que su lealtad “está con Colombia, con la Constitución y con la ley. Y yo he ejercido mi cargo con toda transparencia. Deslealtad no hay”.

“Más bien, yo percibo incoherencia en el Centro Democrático”, siguió el comisionado de paz en la emisora, hablando de sí mismo en tercera persona. “Porque es el jefe natural del Centro Democrático, el expresidente Ávaro Uribe, quien tuvo dos aproximaciones al Eln sin habérselo informado al comisionado para la paz [o sea, a él], lo cual es una obligación en el marco de la ley”.

También aludió al concepto de “incoherencia”, que, según Ceballos, “es cuando algunos miembros del Centro Democrático critican al comisionado [o sea, a él], incluso con apelativos muy fuertes diciendo que tiene aproximaciones con el Eln”.

“Eso sí que es muy curioso porque esa es mi responsabilidad legal”, recordó el comisionado. “Solo hay una persona, fuera del presidente de la república, autorizada para aproximar grupos armados, y ese es el alto comisionado para la paz [o sea, él]”.

“Mi lealtad se debe a la Constitución, a la ley y a mi presidente [Iván Duque], que, además, es mi amigo”, siguió Ceballos, y subrayó la distancia que quiere tomar con el Centro Democrático, entendida esta como parte de sus aspiraciones políticas de aspirar incluso a la presidencia de la república: “No he sido ni seré miembro del partido Centro Democrático, nunca. Y por eso mi lealtad está con la Constitución, con los colombianos y con la ley, no con un partido del cual no hago parte”.

De algunos de los miembros del Centro Democrático, sin identificarlos, Ceballos dijo que “han aterrizado” en ese partido “sin conocerlo [a Uribe] de tantos años y de acompañarlo en muchas de las gestas que uno debe reconocer”.

(Vea también: “No estoy inventando nada”: Juan Diego Alvira, ante reclamo de comisionado de paz)

Por el contrario, el comisionado de paz sí destacó que él ha estado al lado de Uribe. “Yo tengo una historia de muchos años con el [ex]presidente Uribe. Fui viceministro del gobierno del [ex]presidente Uribe, pero antes de eso lo conocí cuando fue gobernador de Antioquia”.

“Otra cosa es que hay muchas personas que lo rodean [a Uribe] y le hacen mucho daño con comentarios tan irresponsables como los que han tenido conmigo”, agregó.

Ceballos contó que renunció en el momento en que Uribe mandó a La Habana a un emisario suyo para que adelantara contactos con los miembros del Eln que permanecen en la isla. “Porque tuve su respaldo [el del presidente Duque] continué hasta el día de hoy”, aclaró.

“¿Cómo, si usted renuncia el 3 de mayo, Duque lo nombra su negociador frente al paro y lo ponen al frente de estas conversaciones sabiendo que usted está renunciado y se va?”, le preguntó Darcy Quinn.

Y la respuesta de Ceballos fue: “Desde diciembre 22 comuniqué al presidente mi decisión de irme, y quiero ser supremamente transparente y claro con el país: decidí retirarme del Gobierno en el momento en que lo acordáramos con el presidente, y lo hice por una elección de mi alma”.