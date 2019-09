En esa grabación, contó Alejandra Ojeda, hermana de la chilena asesinada en Santander, al programa los Informantes del canal Caracol, Ilse Ojeda se mostraba dispuesta a recuperar todo lo que había perdido en Colombia, pues se sentía joven para seguir trabajando. Además, soñaba con volver a abrazar a sus parientes.

“En ese video ella dice: ‘Chiquillos, me fue mal, perdí todo, no tengo un peso. Lo único que quiero es volver a Chile. Yo soy joven. La plata va y viene. Me voy al mar de nuevo, voy a trabajar, y no hallo la hora de estar con todos ustedes, abrazarlos y sentir poco menos su cariño’, una cosa así”, relató Alejandra.