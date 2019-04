Una investigación de 24 horas Chile, en la que recogió todos los pasos de Ilse Amory Ojeda González contactó a la madre de Juan Valderrama, quien también se mostró en desacuerdo con esa relación.

Según la versión de Amezquita, ella intentó convencer a Ojeda que el noviazgo con su hijo no tenía futuro:

“Yo le decía: ‘Amory, cómo puedes tu venirte de tu país, alejarte de tu familia y de tus cosas, detrás de un muchacho de estos… ¡loco! Él está viviendo en un mundo que no es ni real’. Ella decía que se llevaba bien con él y lo quería mucho. Le insistí: ‘Mujer, eso no es querer, tienes que aprender a quererte primero tu misma”.

Además, Amezquita le habría hecho una advertencia a la ciudadana chilena cuando le aseguró que en su lugar no se metería con alguien menor porque ya se sabe “a qué va”, y agregó: “Que una persona venga, me saque lo poco que yo tengo, lo que he trabajado con mi esfuerzo”.

Con esa versión coincide la hermana de la mujer desaparecida, Alejandra Ojeda, que le dijo a ese mismo medio que este hombre la “engatusó” y la convenció de hacer un negocio en Colombia, razón por la que habrían viajado al país.

Según Alejandra, su hermana pidió la baja de la policía de carabineros de Chile, donde era sargento, luego de conocer a Valderrama hace 3 años y empezar una relación con él. Ella dice que incluso este joven le propuso a ella que se casaran.

Luego, la pareja vivió en un apartamento por aproximadamente 8 meses en Chile y Valderrama se devolvió un año para Colombia, pero no perdió el contacto con Ojeda. En octubre de 2018, relata Alejandra, Valderrama vuelve a aparecer en Chile y le dice a su hermana que fue a buscarla para que se fueran juntos con la plata a Colombia, que serían aproximadamente 100 millones de pesos del retiro de esta mujer como oficial de su país.

Una vez la pareja viajó a Colombia y se conoció la desaparición de la extranjera, la mamá de Valderrama cuestionó a su hijo por el paradero de la mujer, aseguró en ese medio chileno:

“Yo le pregunté y le dije: ‘Estoy preocupada por esa mujer’, y él me contestó: ‘Ay, mamá, ella debe estar bien. Ella lo que me dejó fue aquí el chicharrón y el problema’. Le dije que él la había traído y él debía responder por ella”.

Alejandra, por su parte, asegura que este joven “la hizo desaparecer” y que se contradice tanto en las versiones que les ha dado que parece estar “ganando tiempo” para irse.

Mientras tanto, este joven le aseguró a Blu Radio que desconoce por completo la suerte de esta mujer después de tener una discusión:

“Yo pensé que ella se había ido para Chile porque allá tiene todo: su pensión, la familia, sus nietos, todo; entonces desde el momento que me pude comunicar con Natalia (una familiar de la sargento), ella me dijo que no estaba con ellos, desde ahí perdí la tranquilidad”.