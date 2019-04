Uno de ellos lo reveló Alejandra Ojeda, hermana de Ilse Amory Ojeda, en una entrevista que ofreció a 24 horas, de Chile, en la que aseguró que Juan Valderrama estaba casado con una estadounidense.

El matrimonio habría sido durante el viaje de la chilena y el colombiano al municipio de Curití, en Santander, a la finca del padre de este joven.

Ese medio asegura que Ojeda se quedó sola en ese lugar durante tres semanas mientras Valderrama “viajó a Bogotá supuestamente a estudiar”, pero en realidad había usado ese tiempo para casarse con una mujer a la que identificaron como Becky Evans, y a quien se le ve en esta fotografía de Facebook (donde el joven se identifica con su segundo apellido).

Así lo relató Alejandra:

Además, compartió parte del chat que habría sostenido con esta mujer, que en sus últimas publicaciones tiene un tatuaje con una J y una D:

Pese a que este joven asegura ser soltero y no haberse casado con nadie, habría sido esa situación el motivo de la pelea entre Ojeda y Valderrama en un establecimiento de Bucaramanga el pasado 30 de marzo, último día en el que se tuvieron noticias de ella. Así lo confirmó Valderrama en Blu Radio:

“Yo sostenía conversaciones, una relación con otra persona y pues Amory en realidad nunca me puso problema por algo así; ella no me agregaba a ‘Face’, entonces por eso pude mantener las cosas así hasta que reventó”.