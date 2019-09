Las declaraciones de Alejandra Ojeda, hermana de la víctima, a la revista Semana se dieron en medio del proceso por el asesinato de la sargento. Las pruebas siquiátricas que se pidieron en el caso serían un punto clave para cambiar el rumbo de la investigación.

Los exámenes fueron realizados por petición de la defensa del sindicado, pues sostiene que Valderrama tenía trastornos mentales después de un accidente de tránsito en 2008. Según la abogada, este detalle haría al acusado inimputable.

La familiar de la policía chilena dijo a la revista que “la defensa de Juan quiere declararlo loco para lograr la libertad del sospechoso, pero estamos tranquilos; sabemos que una persona para ser declarada loca tiene que tener un perfil psicológico anterior, tener antecedentes previos y (él) ni siquiera tiene un archivo anterior de esto”.

Agregó que los argumentos de Flor Alba Cely, abogada defensora, carecen de sentido; la hermana de la chilena dijo al medio investigativo que Valderrama, al ser policía, tenía que pasar por estrictos controles físicos y mentales.

Además, Ojeda dijo en su diálogo con la publicación que la pareja de su hermana “tenía todo plenamente calculado, tenía orquestado todo” para cometer el crimen.

“Tenía claro horarios, tiempos; de hecho, el mismo día que asesinó a mi hermana él se va de parranda y empieza a coquetear con las chicas del barrio donde vivían”.

En ese sentido, vale la pena destacar que Medicina Legal entregó los resultados de las pruebas a la Fiscalía; se esperaba que fueran revelados en la audiencia de imputación de cargos realizada este viernes, pero eso no sucedió y el resultado fue revelado a El Tiempo por “una alta fuente de la Fiscalía”, que el medio no especificó.

“Se estableció que al momento de hacerse el hecho punible, él se encontraba en plena capacidad mental; es decir, podía comprender la ilicitud de sus comportamientos y auto determinarse”, publicó el diario.

Alejandra Ojeda le reiteró a Semana que Valderrama no cometió el crimen en estado de locura: “En el auto se ven elementos de construcción. Una persona que tiene los cinco minutos de locura, como dice la abogada, no planifica, él simplemente actúa y no sabe qué hizo. Pero no es el caso, él sabía lo que estaba haciendo y lo que a él lo movía eran las ansias de poder, está enfermo de codicia”.

Finalmente, la revista destacó que la familia Ojeda espera que a Valderrama le apliquen el máximo de las penas: “Esperamos que le den lo máximo posible, que cuando salga esté tan viejito y tan minado que no sea capaz de ocasionar ningún daño”.