Será este jueves 22 de agosto cuando Valderrama sea sometido a una evaluación con la que Medicina Legal determinará si puede ser imputado por el crimen, indicó Caracol Radio.

Esto porque Flor Alba Cely, abogada del indiciado, señaló que su defensa busca que si se le encuentra algún problema mental, no podría pagar una eventual condena en una cárcel sino que lo haría en un centro psiquiátrico.

Así lo expresó la penalista en la emisora: “Considero que una persona con problemas mentales no tiene por qué estar en una cárcel, porque la gente corre peligro”.

Cabe recordar que desde que fue capturado, la defensa dijo que Valderrama había tenido un accidente hace varios años que le provocó episodios de un trastorno mental.

No obstante, expertos señalaron que la prueba no busca declararlo ‘loco’ sino determinar “si el crimen fue planeado y si al momento de ejecutarlo, el presunto asesino estaba actuando con intención de desaparecer a la mujer”, añadió Blu Radio.

Es decir, que se evaluará la capacidad física y sicológica de Valderrama, porque según los expertos forenses de Medicina Legal, “este procedimiento se desarrolla cuando se sospecha que hay tortura, tratos crueles o inhumanos que merecen ser evaluados”, recalcó RCN Radio.

Alejandra Ojeda, hermana de la víctima, señaló ante los medios que confía que pese a esos exámenes, la justicia colombiana lo envíe a prisión; pues para la Fiscalía, Valderrama sí sabía lo que hacía.

Justamente, el ente acusador le pidió a Medicina Legal que adelantara ese examen en esta etapa del proceso penal porque el próximo 30 de agosto se vencen los términos para presentar el escrito de acusación, añadió Vanguardia Liberal.

Entre tanto, las autoridades chilenas continúan recopilando pruebas que puedan ser usadas en el juicio.

La ciudadana chilena también aseguró que hay avances en la investigación que confirman que su hermana sufrió un constante maltrato físico y psicológico mientras vivió con Valderrama; aseguró que hubo una gran cantidad de abusos, en especial los fines de semana, y que los vecinos fueron testigos de esa situación, en la que no se quisieron entrometer.

Alejandra también recordó que Valderrama fue policía y que antes de entrar a la institución debió superar estudios similares:

“Una persona con síntomas de locura no los manifiesta de un momento a otro. Él estuvo en la Policía, él se sometió a exámenes, ningún médico que sea bien calificado le va a dar el diagnóstico que está loco; estamos tranquilos, sabemos que es una formalidad que debe hacer la justicia. Él hizo un crimen organizado, no hay por dónde ver que este hombre está loco, él apunta más que es un psicópata, según lo que me dicen los expertos en Chile”.