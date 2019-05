Hola Chile, del canal La Red, también ha hecho seguimiento al caso de Ilse Amory Ojeda e indicó que el perfil psicológico de Valderrama es de un encantador de mujeres, que sabía lo que hacía y que se dedicó a ser acompañante escort VIP para acercarse a señoras con dinero, y que le sostuvieran su ambicioso estilo de vida.

Uno de los testigos que ayuda a construir esa versión es el propietario del apartamento, que no quiso ser identificado, en el que vivía Valderrama en Santiago de Chile:

“Me dijo: ‘Mira, yo estoy buscando un departamento, lo quiero alquilar por unas semanas, dependiendo de cómo me vaya’. Yo le dije: ‘Ok, perfecto, pero ¿a qué te dedicas?’. Entonces me dijo: ‘No, mira, yo soy escort. Estoy en la página sexo sur. Yo te cancelo diario, pero voy a estar como una semana; dependiendo, porque necesito un departamento que esté bien ubicado’”.

Además, en entrevistas anteriores con Natalia Navarrete, una de las nueras de Ojeda, la mujer dijo que también creía que a Valderrama le pagaban por un trabajo sexual, “como un gigoló”, puntualizó.

La familiar de la víctima aseguró que esa duda también se la sembró un colombiano que vivió un tiempo con Valderrama:

“Había un compatriota de él viviendo en su departamento. Un día me lo encontré y nos pusimos a conversar y me dijo que era lamentable que Amory siguiera con él porque es un mal hombre; confirmó que le pegaba y la maltrataba, que le sacaba el dinero y también que este tipo mantenía relaciones con gente mayor en los barrios altos”.

Pero los testimonios que consiguió ese espacio televisivo de Chile no se detienen ahí, pues hablaron con ‘Mateo’, un joven escort que le aseguró al medio que esa versión es real porque “efectivamente él [Valderrama] se dedicaba” a la prostitución.

Sin embargo, dice este joven chileno, el colombiano llegó a ese país a efectuar otro tipo de prácticas que “se comentaba” entre sus pares, pues tenían amigos en común: “En el momento en que esta mujer murió se comentaba que él había tenido la culpa por querer otro tipo de escort”.

“Hay mujeres que son solas, que tienen dinero, y que necesitan un poco de afecto. Esto hace que gente inescrupulosa, como Juan, las engañen, a tal nivel que a ella la hizo sacar 20 millones [de pesos chilenos] del banco, renunciar a su trabajo y que viajara”, agregó el joven.

Es precisamente a esa otra modalidad a la que se refiere ‘Mateo’. Según dijo, este tipo de hombres “tienen todo estudiado. La mujer queda rendida a sus pies y después la despojan de sus bienes y de todo lo que tienen. La mujer se enamora”. Y agregó:

“Ustedes comprenderán que una mujer adulta con un joven, y con falta de cariño, puede llegar a este extremo; pero él se dedicaba a esto. Se comenta dentro del mundo, sí o sí, él se dedicaba a esto”.

El medio aseguró que este joven tuvo múltiples relaciones con mujeres mayores, entre las que destacó la de Becky Evans, que fue paralela a Ilse Ojeda.

El escort chileno indició también que utilizar y engañar a las mujeres es un ‘modus operandi’ entre algunos trabajadores sexuales, pero dijo que no se trata de todos:

“Hay dos tipos de escort. Hay quienes nos dedicamos a esto con toda la trasparencia y la responsabilidad que esto conlleva, y pagamos nuestros estudios o departamento, y hay otras personas como él, se decía, que engaña a las mujeres para sacarles su dinero para poder vivir a costa de ellas”.

Por su parte, el propietario del apartamento puntualizó: “Cuando empezó toda esta parte mediática de lo que sucedió, y después cuando vi la entrevista que le hicieron en Colombia, yo dije ah sí… sí me acuerdo, si esta persona a mí me llamó. Me acuerdo perfectamente”.

Este es le reportaje completo de Hola Chile:

En video, la historia completa de Ilse Amory Ojeda: