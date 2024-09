El municipio de Cimitarra, Santander, sigue conmocionado por el trágico desenlace de una pelea entre dos jóvenes mujeres, que terminó con la muerte de Yeimis Daniela Vargas Parra, de 19 años.

La violenta confrontación, que fue pactada a través de redes sociales, ocurrió en el barrio Los Pinos, luego de que ambas jóvenes intercambiaran mensajes desafiantes por Facebook.

El conflicto entre Yeimis Daniela y Nicol Alexandra Torres, su agresora, se originó por discusiones en redes, donde intercambiaron insultos y acordaron encontrarse en persona para resolver sus diferencias. Según los reportes, la pelea terminó cuando Nicol, portando un arma blanca, hirió a Yeimis en dos ocasiones en el abdomen.

Aunque la joven fue trasladada de urgencia al hospital San Juan de Cimitarra y luego remitida a Barrancabermeja debido a la gravedad de sus heridas, lamentablemente falleció.

La citación entre las jóvenes fue registrada en un chat que se ha viralizado en redes, evidenciando la tensión previa al enfrentamiento. La policía local confirmó el incidente y señaló que la investigación sigue en curso. Según el informe de las autoridades, la víctima era oriunda de Bogotá y disfrutaba compartir videos musicales en sus redes sociales.

Nicol Alexandra Torres, la joven implicada en el ataque, se entregó a las autoridades tras el suceso, aunque aún no ha sido oficialmente capturada. Mientras tanto, los familiares de Yeimis Daniela, devastados por la tragedia, exigen justicia. Recientemente, la madre de la joven reveló que no va a perdonar a la asesina de su hija y le envió duro mensaje.

Asimismo, la novia de la víctima fue la que publicó en sus redes sociales el duro momento por el que está pasando. Son varias las publicaciones que la joven ha hecho, en las que recuerda a su pareja y lamenta su rápida perdida.

“Ay Dios mío solo sé decir que me dueles demasiado Daniela, no soy capaz de asimilarlo chiquita. Me dejaste en la nada. Solo dame fuerzas”, escribió la joven.