Como Yeimis Daniela Vargas Parra fue identificada la joven de 19 años quien fue asesinada, presuntamente tras un ataque con arma blanca de otra mujer en el sector de Los Pinos, en el municipio de Cimitarra (Santander), según testigos del caso: ambas se citaron al enfrentamiento tras sostener una tensa discusión a través de la red social Facebook.

Al parecer, la conversación entre las dos jóvenes se dio en la madrugada del pasado sábado 21 de septiembre, en la que ambas jóvenes se retaron a encontrarse en un lugar específico para una pelea:

“Llégueme acá y me le paro firme, nos tiramos a matar sapa”, se escucha en los audios.

Lo que se sabe es que tras la tensa conversación, la joven llegó al lugar acordado, conocido como La Antena, al parecer en compañía de una amiga. Su contrincante, quien fue identificada como Nicol Alexandra Torres, acudió al punto, supuestamente, también acompañada y con un arma blanca en su poder.

“Las dos jóvenes se encontraban compartiendo al interior de una vivienda, salieron de discusión y una de ellas agredió a la otra con arma cortopunzante, causándole dos heridas a la altura del tórax. Posteriormente fallece”, señala el reporte que la Policía.

Durante el enfrentamiento, la joven con el objeto cortopunzante habría propinado varias puñaladas a Vargas Parra en su pecho y abdomen. La joven tuvo que se trasladada a un centro médico cercano, pero por la gravedad de las heridas fue remitida a Barrancabermeja, aunque falleció durante el traslado, según los reportes.

Horas después, la atacante presuntamente entregó voluntariamente a la Policía, donde se presentó junto con su abogado, pero no fue arrestada al no hallarse flagrancia en el hecho. No obstante, las investigaciones avanzan.

Ahora, la familia de Yeimis Daniela clama justicia por el caso.

