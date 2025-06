El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio, tuvo una intención aún más perversa de la que se pensaba, pues el joven sicario usado para ejecutar el crimen, un menor de apenas 15 años, confesó que después de disparar, el plan era matarlo para borrar todo rastro.

El testimonio de Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, dejó al descubierto cómo fue reclutado el adolescente. Fue ella quien llevó el arma al lugar del ataque y quien, según contó en declaraciones en la Fiscalía, recibió la orden directa de alias ‘el Costeño’, cabecilla de la banda delincuencial que planeó y ejecutó el atentado, de encontrar a un joven sin familia y con problemas, para usarlo como sicario suicida.

“Me dijo que si lo podía conseguir, que le ofreciera cien o 150 millones de pesos, que solo tenía que disparar y entregarse a la Policía… Me dijo que era mejor si tenía de pronto antecedentes, o no tenía padres. Que no tuviera a nadie que estuviera tan pendiente de él. Me dijo que debía tener entre 14 y 16 años, porque si estaba por cumplir los 18 podía sufrir cárcel, entonces que necesitaba que tuviera por ahí 14 años”, expresó alias ‘Gabriela’.