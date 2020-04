green

Testimonios del personal (que prefirió mantener el anonimato), entregados a Noticias Uno, aseguraron que a mediados de marzo un médico colombiano llegó de Brasil y no se autoaisló, al parecer porque la medida aún no estaba implementada.

El galeno, de acuerdo con el noticiero, se incorporó al Policlínico del Olaya y durante uno de sus turnos pidió un domicilio junto a otros dos colegas, que resultaron positivos para COVID-19. En otro turno, agrega el medio, varios médicos se reunieron para celebrar el cumpleaños de una profesional de la salud.

Un médico de ese centro clínico reconfirmó la historia de la celebración del cumpleaños en Blu Radio, donde agregó que al principio sus colegas no se estaban “tomando como muy en serio” la pandemia y seguían reuniéndose.

“Primero lo que pasaba es que la gente no se lo estaba tomando tan en serio, seguían como desayunando juntos en el mismo sitio, no se ponían tapabocas afuera, el lavado de manos no era tanto… cometiendo el pecado como mucha gente, incluyéndome de pronto a mí, tuvo al principio que fue como no tomar tan en serio la cosa. Entre esos estaba un ayudante quirúrgico, que son médicos generales que están gran tiempo como salas de cirugía, que llegó de Brasil y no tuvo la cuarentena adecuada y no se aisló”, dijo el médico, a la que la emisora que le guardó su identidad y le distorsionó la voz para protegerlo de posibles represalias.

El entrevistado narró en la frecuencia radial que hubo un día en que llegó a sala de cirugía y notó un cambio drástico —“todo el mundo con las medidas de prevención— y cuando preguntó por qué, le contaron que el que llegó de Brasil salió positivo para coronavirus y “empezaron a salir positivo los otros ayudantes”, que estuvieron en la partida del ponqué.

Blu Radio asegura que se intentó comunicar con el médico que llegó desde el exterior, pero él le pidió que hablara con su abogada. No obstante, de acuerdo con el medio, ella indicó que aún no tiene claro el tema, porque hasta ahora lo está estudiando.

La declaración que el galeno entregó en la emisora agrega que uno de los ayudantes que dio positivo habría tenido contacto con el anestesiólogo William Gutiérrez, que murió en el Hospital Militar, horas después de que el país se estremeciera con el deceso del doctor Carlos Nieto, quien luego de 12 días en cuidados intensivos perdió la batalla contra el coronavirus en la Clínica Colsanitas de Bogotá.

“Es un poco escalofriante pensar si ese fue el origen de la infección del doctor Gutiérrez”, señaló el entrevistado.

Aun así, Noticias Uno dijo que hay quejas porque los profesionales de salud aseguran que se contagiaron “en turnos laborales”, mientras que el centro médico señaló en un comunicado que se habrían infectado “por contactos estrechos sociales no ejerciendo funciones propias de su actividad”.