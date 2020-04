green

Después de que el país se estremeciera este sábado 11 de abril con el fallecimiento de Gutiérrez, se viralizó en redes sociales un comunicado que emitió el 8 de abril el Centro Policlínico del Olaya, clínica en la que trabajaba el anestesiólogo y coronel retirado de la Fuerza Aérea.

Ese hospital envió ese documento a sus trabajadores luego de realizar una “investigación y análisis de la situación interna de colaboradores con casos positivos para COVID-19”.

En el comunicado, el Centro Policlínico del Olaya manifiesta que el contagio con coronavirus de sus colaboradores no se dio por atención a pacientes. “Se concluye que dicha situación de contagio que se presentó en el Centro Policlínico del Olaya no se dio por atención a pacientes (…) El informe secretaría refiere la causa del brote interno de la siguiente manera: ‘Se puede concluir que el brote fue generado por contactos estrechos sociales no ejerciendo funciones propias de su actividad’”, manifestó ese centro médico.

Lo cierto es que el Ministerio de Salud sigue investigando la muerte de William Gutiérrez, quien estaba en cuidados intensivos en el Hospital Militar, y la forma como contrajo el coronavirus.

Gutiérrez era anestesiólogo e intensivista, y además de trabajar en el Centro Policlínico del Olaya también laboraba en la Clínica Los Nogales.

Este es el comunicado que emitió el Centro Policlínico del Olaya tres días antes de que muriera el coronel retirado: