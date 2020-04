View this post on Instagram

Con honores militares fue despedido el anestesiólogo William Gutiérrez, el segundo médico que murió en el país por el nuevo coronavirus. Gutiérrez había sido oficial de los servicios de la Fuerza Aérea y se desempeñaba como anestesiólogo e intensivista en varias clínicas de Bogotá, entre ellas el Centro Policlínico del Olaya y la Clínica Los Nogales. 📸: @hectorfabiozamora/ElTiempo . #Colombia #qepd #Médico #Coronavirus