A través de un perfil de Facebook, el bandido invita a la ciudadanía a hacer una “recaudación de fondos” para ayudar económicamente a la familia del médico, que falleció este sábado por cuenta de la pandemia, informó Blu Radio.

Sin embargo, la mamá del profesional de la salud, Sandra Rojas, aseveró en la emisora que se trata de una estafa, pues ellos no están pidiendo ninguna clase de colaboración a los colombianos.

“Hay una persona en Facebook que estaba pidiendo donaciones a nombre de mi hijo y no lo conocemos. No sabemos quién es ese señor. No es amigo ni de mi hijo, ni de la familia. En ningún momento, nosotros hemos pedido plata a nadie ni nada”, expresó Rojas, citada por el medio.