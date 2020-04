View this post on Instagram

Este martes la Policía Metropolitana de Santa Marta sorprendió a cinco personas cuando pretendían ingresar una lujosa camioneta a la playa Los Cocos, en Santa Marta. Al parecer, los infractores se encontraban en estado de embriaguez y uno de los protagonistas sería un médico. Lea la nota completa: www.santamartaaldia.co