Una historia como de película ocurrió en Cartagena por cuenta de la extraña muerte de un hombre a manos de un amigo suyo, de profesión médico. De acuerdo con Noticias Caracol, todo ocurrió el pasado 8 de julio, en inmediaciones del Centro Histórico, cuando ellos estaban departiendo con otras personas y tuvieron una acalaroda discusión. El galeno reaccionó agresivamente y le propinó un golpe a la víctima, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra un bolardo.

El médico cirujano fue identificado como Eduardo, de 46 años, y la víctima como Erick Jhoan Cortés Muñoz, de 42 años. El hombre que recibió el golpe quedó inconsciente por el fuerte impacto contra la estructura de piedra. Al ver que su amigo no reaccionaba, el galeno lo llevó hasta su consultorio, allí lo atendió, pero no logró estabilizarlo y decidió devolverlo a su familia bajo el pretexto de que estaba era borracho y por eso no despertaba, según el citado medio.

Médico fue capturado en Cartagena al ser señalado como el presunto autor en el homicidio de un amigo suyo. Al parecer, el hecho se habría dado luego de que el galeno le diera un puño en la cara y la víctima se golpeara contra una estructura. Más en https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/GxZGQmPDMh — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 22, 2022

Sin embargo, al ver que Cortés no reaccionó al día siguiente, sus familiares decidieron llevarlo a un centro asistencial. Estando allí, luego de un serie de exámenes, los médicos del hospital confirmaron que el hombre presentaba muerte cerebral, de acuerdo con el noticiero.

Después de varios días en delicado estado de salud, los médicos confirmaron el fallecimiento de la víctima el 17 de julio. A partir de ese momento se comenzó con la investigación a la luz de los hechos confusos que se tenían sobre la muerte de este hombre, según se expuso en el informe periodístico.

Casi cinco meses después del deceso de Cortés, la Policía de Cartagena anunció que se dio con la captura de Eduardo, el médico señalado de cometer el homicidio contra Erick Cortés. Según las autoridades, el galeno tenía antecedentes por lesiones culposas en el 2008, lo que ayudó en la exhaustiva investigación para dar con la detención del acusado.