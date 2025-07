El pasado 9 de julio, un hecho violento y desconcertante sacudió a la tranquila comunidad de Rodeo Alto y La Mota, al suroeste de Medellín. Según informó la Policía Metropolitana, un adolescente de 14 años inició una oleada de disparos desde el onceavo piso de un edificio residencial, lo que desató pánico y terror entre los vecinos.

Este inusual incidente dejó a varias personas heridas, algunas de las cuales ya han presentado formales demandas ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones al respecto. La inusitada acción de la joven, que usó un rifle deportivo, dejó un saldo doloroso: siete personas lesionadas y múltiples daños materiales, según detalló Blu Radio.

“Yo me sentí así como un tiro de un rifle o una escopeta, cuando yo me miro, el brazo lo tenía perforado y esa misma bala me pegó en el abdomen. Cuando eso pasó, en ese momento llevo la ruta escolar con mi hija y mi hija me dio así asusta y yo le dije, Meariana, vámonos rápido”, relató una de las víctimas a la cadena radial. Otro hombre también sufrió lesiones en el glúteo.

En el reporte oficial, la Policía Metropolitana confirmó que al llegar al lugar hallaron a dos personas con heridas, que afortunadamente no resultaron ser de gravedad. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde se están evaluando sus lesiones, según la citada emisora.

La comunidad ha manifestado su descontento y preocupación. A uno de los afectados incluso le tocó sacar dinero para que lo auxiliaran: “Son varias las personas que han sido víctimas de este adolescente. Parece que estuvieran jugando con la vida y con todo el que se les atraviese. Fuimos a la clínica de las Américas y nos atendieron, que teníamos que dar dos millones de pesos para que nos pudieran atender. En la unidad Santa Juana se consiguieron los dos millones para un señor, para mí, para que nos atendieran“, dijo en el informe periodístico.

Entre tanto, la Policía logró identificar el apartamento desde donde se efectuaron los disparos. Allí, la madre de la joven entregó voluntariamente el rifle neumático con el que su hijo habría hecho los disparos. La irracional conducta de la menor no solo causó daños físicos a las personas, también ocasionó daños materiales. Un conductor denunció que recibió un disparo que afectó el retrovisor de su motocicleta mientras transitaba con su pequeña de cinco años, según el medio de comunicación.

El caso ha quedado a disposición de las autoridades competentes para que se adelanten los trámites legales correspondientes. “La situación ha producido gran preocupación en la comunidad. Lamentamos la conducta irresponsable de estos adolescentes, cuyo accionar pudo haber causado consecuencias todavía más graves”, declaró el comandante de la Policía Metropolitana al citado portal.

Finalmente, se conoció otra víctima más que fue una mujer de 54 años que estaba esperando un bus en el paradero y quedó herida en una de sus piernas. Fue traslada a un centro asistencial por el conductor del vehículo de transporte público, de acuerdo con el medio de comunicación.

