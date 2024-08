Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El 31 de julio no ocurrieron homicidios en Medellín. Con este, ya son 100 días no consecutivos sin muertes violentas en la ciudad, lo que representa una mejoría si se compara con el año pasado, cuando para la misma fecha iban 81 días no consecutivos sin homicidios.

En lo corrido del 2024, en la capital antioqueña se han presentado 168 homicidios, un 21% menos de los que iban en el 2023 para la misma fecha, cuando se contabilizaban 212.

(Vea también: Él era Daniel, el joven de 22 años que asesinaron cuando estaba de fiesta con sus amigos)

La última muerte violenta del año ocurrió el pasado lunes 29 de julio cerca de las 11:00 p.m. en el barrio Santa Inés, en Manrique, las autoridades encontraron un cuerpo sin identificar de un hombre entre 20 y 25 años con heridas de armas de fuego.

Según información de los testigos, la víctima se encontraba en la vía pública con otras personas, cuando llegaron varios sujetos en motocicletas y desde allí le dispararon. En los hechos quedaron heridas otras dos personas.

(Vea también: Recuperan cuerpos (desaparecidos) en cementerio de Antioquia; tenían elementos particulares)

De acuerdo con información del Sistema de información para la seguridad y convivencia, Sisc, la mayoría de estos homicidios se han presentado por problemas de convivencia y por actuaciones de estructuras criminales, seguido de los homicidios asociados a hurtos, violencia de género y violencia intrafamiliar.

Las comunas donde más homicidios se han presentado es La Candelaria, donde van 32; Castilla, donde se han presentado 15 y San Javier, con 13.

(Vea también: “Estaba premeditado”: menor que mató a su padre y a su hermana habría planeado el crimen)

El mes con más muertes violentas ha sido marzo, cuando se presentaron 37. Curiosamente, ese fue también el mes más violento en el 2023, ese año fueron 39. El más pacífico fue junio, en este mes solo ocurrieron 17, casi 50% menos que el año pasado.

(Lea también: Revelan escandalosa cifra de extranjeros muertos en Medellín; ciudad ocupa nuevo ranking)

Hay que recordar que durante 2023 en la ciudad se registraron 375 homicidios, una cifra 4,1% más baja si se compara con los 391 ocurridos en el 2022. En total, de los 365 días del 2023, no hubo homicidios en 140.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.