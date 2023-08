Los actos de intolerancia y la violencia entre parejas llevaron a que este fin de semana se presentara la mayor cantidad de asesinatos en Medellín, de acuerdo con el registro de las autoridades. Ocurrieron ocho casos y entre las víctimas se encuentran una mujer y un integrante de la comunidad LGBTIQ+.

La racha comenzó este sábado, a las 11:00 de la noche, en una esquina del barrio Lorena, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), cuando varias personas se encontraban en un negocio de venta de carnes y allí, un sujeto armado disparó en contra de una mujer que estaba esperando su comida. Los disparos impactaron en otras tres personas que estaban a su lado.

En este hecho murieron un hombre, identificado como José Uriel Hermida Guzmán, de 66 años, y la mujer a la cual iba dirigido el ataque, cuya identidad no se estableció porque no le encontraron documentación. Los móviles de este ataque en esta zona de Medellín no se establecieron plenamente.

Para el domingo se presentaron seis asesinatos, siendo esta una de las jornadas con mayor cantidad de asesinatos de este año, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

La racha comenzó sobre las 3:53 de la mañana, cuando en la carrera 84 con la calle 98, en el barrio El Picacho, noroccidente de Medellín, cuando en medio de una riña con otra persona, Wilmar Andrés Montoya Cortés, de 42 años, resultó lesionado. Lo trasladaron al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció, mientras que el agresor escapó del sitio.

Menos de una hora después, se reportó en el barrio 20 de Julio. A las 5:05 de la mañana se presentó el ataque a WIlmar Antonio Arroyave Mazo, de 24 años, quien fue atacado por una persona transgénero, en medio de un altercado. Lo trasladaron a un centro asistencial, pero allí falleció por las heridas que recibió con arma blanca.

Un altercado de pareja provocó el tercer caso de la jornada, cuando a las 8:28 de la mañana, en medio de una discusión dentro de una vivienda del barrio El Picacho, terminó asesinado Aduvainer Gabriel Vera Serrano, de 24 años, con arma blanca, quien murió en un centro asistencial. Por este hecho, las autoridades capturaron a una mujer de 19 años, compañera sentimental del fallecido.

Hubo una leve calma de ocho horas hasta que se registró el cuarto asesinato del día. Ocurrió dentro de una vivienda del barrio Sucre, donde criminales asesinaron a Luciana Salomé Sandoval Grajales, de 36 años, una persona transgénero que hizo todos los trámites para ser legalmente mujer, informaron las autoridades.

El reporte oficial dio cuenta de que sus familiares la hallaron en la entrada de una habitación, luego de que no supieran nada de esta persona desde el viernes. Al parecer murió mediante asfixia y la encontraron amarrada y amordazada con un cable de teléfono celular. Según sus allegados, Luciana Salomé se había separado hace algunos días de su pareja.

En la noche se presentaron otros dos casos: sobre las 10:00 de la noche, en el barrio Moravia, una riña entre varias personas que estaban departiendo llevaron a la muerte de Yeferson Stiven Rodríguez Córdoba, de 18 años, y en los alrededores del UVA del barrio Los Ángeles, de Villa Hermosa, sujetos que iban en un carro dispararon en contra de un hombre, para posteriormente escapar. En la persecución, las autoridades capturaron a dos personas, señalados de este ataque, ocurrido a las 11:53 p.m.

De acuerdo con los registros de las autoridades, en un fin de semana de este año no se superaron los cinco casos hasta este fin de semana durante los fines de semana, aunque desde hace un mes se viene presentando un incremento sostenido en los homicidios durante los dos últimos días de cada semana.

No obstante, pese a esta racha, las cifras de asesinatos en Medellín continúan a la baja, ya que van 232 casos, mientras que el año pasado, a la fecha, iban 247, según el Sisc.