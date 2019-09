La vicepresidenta Ramírez dijo, citada por W Radio, que mientras a Miguel Nule lo señalan como un “delincuente”, debido a que fue condenado por el escándalo de corrupción en Bogotá, a ella la tienen en un concepto de mujer trabajadora.

“A mí me conoce (el país) como una mujer que ha trabajado siempre con un servicio dedicado a Colombia”, agregó Ramírez en la emisora.

La alta funcionaria del Gobierno también se refirió, en ese medio, a las declaraciones en las que Nule asegura que ella habría recibido dinero de parte de Liliana Pardo, exdirectora del IDU, hoy prófuga de la justicia y buscada con circular roja de Interpol.

“Por fortuna, puedo decir con total claridad: no conozco a la doctora Liliana, no he tenido jamás ninguna relación con ella ni de trabajo, ni de negocios, ni de amistad, y jamás en mi vida he tenido ningún cuestionamiento ético a diferencia de él”, explicó la vicepresidenta.

El que Ramírez haya llamado “delincuente” a Nule es una manera de tomar desquite de lo que él dijo, pues el procesado la llamó “corrupta y mentirosa” en medio de una entrevista que le concedió a Vicky Dávila para su programa, en La W, el miércoles pasado.

“Mire, aquí hay un tema muy grave y se lo voy a decir: la doctora Marta Lucía Ramírez, de quien le puedo decir abiertamente que la doctora Liliana Pardo me decía que le entregaba negocios, contratos… es una mentirosa y una charlatana […] cómo va esta señora, que pertenece a un grupo que se ganó a través de sobornos una concesión en la que yo salí afectado, a decir que no existió ninguna medida cautelar para que nosotros reparáramos a las víctimas, cuando yo he entregado 400 mil millones de pesos en acciones de Enertolima, pero se lo robaron”, aseguró Nule en la emisora.

Luego de eso, Nule aseguró que tiene “pruebas” que respaldan sus “graves acusaciones”, como las calificó Dávila.