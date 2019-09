View this post on Instagram

#Atención 🚨 Fue en esta vivienda de dos plantas ubicada en el barrio Siete de Agosto donde un menor de dos años de edad fue ultimado por parte de sicarios que pretendían al parecer acabar con la vida de su padre quien lo llevaba en brazos. Vecinos del sector aseguran que el hecho se registró hacia las nueve de la noche cuando dos hombres armados ingresaron al antejardín del predio y sin compasión dejando gravemente herido al pequeño quien posteriormente falleció en un centro asistencial por la gravedad de la herida provocada. El hombre contra quien iba dirigido el ataque se encuentra herido. Las autoridades investigan para determinar porqué los mensajeros de la muerte pretendían acabar con su vida.