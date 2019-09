green

“En estos días se ha especulado mucho sobre la famosa lista de los comunicadores, periodistas, que supuestamente recibían sueldo de Odebrecht, que trabajaban para Odebrecht”, empezó por decir Quinn en la emisora.

“Y esto ha sido como una bola de nieve que empezó con un artículo en El Espectador del señor [Alberto] Donadío, que habló de unos periodistas que supuestamente estaban bajo la nómina de Odebrecht, sin mencionar nombres”, agregó.

Recordó que después vinieron cadenas de WhatsApp señalando a varios periodistas. “Esto termino hasta en que un senador de la República, el señor Gustavo Petro, dio unos 5 nombres en un debate, lo cual ha generado todo tipo de demandas”.

“Pues les tengo noticias”, dijo enfática. “Tengo en mis manos los dos interrogatorios del señor Gabriel García Morales, uno del 24 de febrero de 2017 y la declaración jurada del 19 de febrero de 2018. Y hemos buscado con mucho cuidado dónde se refiere a medios de comunicación en general”.

Quinn leyó varios apartes de esos documentos en los que García Morales se aproximaban al concepto de medios y periodistas, pero no encontró referencias puntuales a nombres propios: García Morales habla de “estrategia de acoso por parte de algunos medios de comunicación”.

Solo habla de un periodista de Semana, José Fernando Hoyos, cuyos presuntos vínculos con Odebrecht no son nuevos.

Juan Eduardo Espinosa, otro de los periodistas del panel de la emisora, aclaró que habría que establecer si la fuente del senador Petro es diferente a la de García Morales, e hizo una interesante precisión: “En general, creo que la discusión sobre si usted es periodista o es un jefe de relaciones públicas o es una persona que trabaja en comunicaciones corporativas es relevante, porque eso no es lo mismo. Ninguno de esos que mencionó el senador Petro yo lo identifico como un colega mío”.

Quinn añadió: “Lo que yo les quiero decir en pocas palabras es: la tal lista no existe. La-tal-lis-ta-no-exis-te. No dicha por Gabriel García Morales. Al único periodista que él mencionó fue al señor Hoyos”.

“Lo que se ha hecho es una especulación en la que también hemos entrado muchos comunicadores, unos más que otros. Y eso se ha vuelto como una leyenda urbana, pero la verdad es que la lista no existe, no del señor García Morales”, terminó la comunicadora. “Y si existe, que la hagan con los contratos y con las pruebas en la mano. Pero no esto que se está haciendo que es una verdadera cacería de brujas”.