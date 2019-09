Miguel Nule concedió una entrevista este miércoles para el programa de Vicky Dávila, en W Radio, y además de referirse al escándalo de corrupción con la contratación para obras en la capital también aseguró que tiene información relacionada con el caso Odebrecht.

Pero las acusaciones más “graves” que lanzó Nule, según las calificó Dávila, fueron en contra de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, de la que dijo supuestamente recibió dinero de manos de la exdirectora del IDU Liliana Pardo, condenada por corrupción y que hoy está prófuga de la justicia.

“Mire, aquí hay un tema muy grave y se lo voy a decir: la doctora Marta Lucía Ramírez, de quien le puedo decir abiertamente que la doctora Liliana Pardo me decía que le entregaba negocios, contratos… es una mentirosa y una charlatana […] cómo va esta señora, que pertenece a un grupo que se ganó a través de sobornos una concesión en la que yo salí afectado, a decir que no existió ninguna medida cautelar para que nosotros reparáramos a las víctimas, cuando yo he entregado 400 mil millones de pesos en acciones de Enertolima, pero se lo robaron”, aseguró Nule en la emisora.

Preguntado en La W sobre si tenía pruebas para respaldar estas acusaciones en contra de Ramírez, el declarante alegó: “Yo tengo pruebas concretas para demostrar que ella es una persona totalmente corrupta, porque mentir es corromper […] bueno, se lo digo de una vez: ella recibía dinero de Liliana Pardo, que era la que manejaba los auxilios parlamentarias, pero para mí eso no era lo grave”.

Según explicó Nule, en la cadena radial, lo que más le molestó de Ramírez es que insinuara que no hubo reparación de las víctimas, pues dice que él entregó las acciones pero que “se las robaron”.

“Estoy denunciando que está conectando con el robo de acciones de Enertolima, porque al decir que no he pagado, pero habiendo yo resarcido a las víctimas, ella está emitiendo un juicio, que como mínimo es una injuria y una calumnia. Pero no es solo eso. Además, es un favorecimiento a unas personas encubriéndolas porque son las que le pagan y le mueven los negocios a ella…”, argumentó Nule, y reiteró que la hoy funcionaria del Gobierno “recibió dinero de Pardo”.

Las denuncias de Nule, que hoy goza del beneficio de casa por cárcel, no han encontrado respuesta, por ahora, de parte de la señalada, pero sí desataron un debate entre quienes rechazan o le compran sus acusaciones.

Además de la vicepresidenta Ramírez, el procesado por corrupción también mencionó a otras personalidades que están relacionadas o que hacen parte de la política colombiana.

A continuación, algunas frases de Nule que recogió W Radio, y la entrevista completa (habla de Marta L. Ramírez a partir del minuto 23:00).

