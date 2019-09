View this post on Instagram

👨‍⚖️ #Nación A la cárcel hombre que habría golpeado a su pareja con 7 meses de embarazo Breyner Estiwar Rodríguez Jaramillo, de 27 años de edad, fue enviado a la cárcel por ser el presunto responsable de golpear a su propia pareja sentimental, a quien además habría mojado para aplicarle descargas eléctricas. De acuerdo con el reporte de Fiscalía, en abril de 2018, cuando la víctima tenía 7 meses de embarazo, el sujeto la golpeó a las afueras de un centro asistencial. El procesado tiene anotaciones judiciales por los punibles de violencia intrafamiliar, lesiones personales, amenazas y hurto. La defensa apeló la decisión de primera instancia. #NoticiasCartago #PeriodismoCiudadano #SomosColombia