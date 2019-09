El tema surgió luego de una pregunta que Dávila le formuló a Nule, condenado actualmente por el “carrusel de la contratación” en Bogotá, sobre rumores relacionados con que Camila Zuluaga habría recibido plata de parte de ellos.

“Hace algunos días circulaba un video suyo acusando a nuestra colega, la periodista Camila Zuluaga, de haberle supuestamente dado un dinero para un vehículo. ¿Es verdad eso, usted le dio plata a Camila Zuluaga?”, interrogó Dávila.

Ante esto, la respuesta de Nule en La W fue: “En relación al tema de Camila Zuluaga, yo te quiero dejar claridad sobre el hecho (…) yo me reuní en la oficina de Álvaro Dávila con Camila Zuluaga y el señor Álvaro Dávila le entregó la plata 35 millones de pesos. Se los entregó, en presencia mía sí no fue, yo estaba en otra oficina. Y si se los dio o no se los dio, Álvaro Dávila me los pidió, se los entregó y me los descontó”.

Seguido, dijo Nule, no está seguro de que Álvaro Dávila haya dicho mentiras, y él debería salir públicamente a decir si le entregó dinero o no a la periodista de Blu Radio.

Además, dice que desconoce por qué concepto la comunicadora habría recibido dinero. Incluso, no descarta que sea por una asesoría periodística.

Al cierre de la entrevista con Miguel Nule, Vicky cerró el tema de su colega Camila Zuluaga preguntándole al condenado que si es cierto que él ya le pidió perdón a Camila por la acusación. A lo que él respondió que no.

Enseguida, Vicky le dijo que es muy fácil acabar con la reputación de una persona y le recalcó que Camila Zuluaga no ha tenido enredos judiciales.

“Conozco a Camila y no creo que sea una corrupta. Ahora, si alguien dice que es una corrupta, ella tiene que demostrarlo. Me parece que lo correcto es que muestren la prueba de que efectivamente le dieron a ella o a cualquier otro periodista”, agregó Vicky Dávila.

Muchas gracias @VickyDavilaH por aclarar este tema, en dónde queda evidenciado que es MENTIRA que a mi estos señores me dieron plata. Y gracias Jairo Lozano por aclara que el señor García nunca me ha nombrado. https://t.co/wwiqCkrMir — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) September 11, 2019

Tras la entrevista, Camila Zuluaga se pronunció en su cuenta de Twitter y rechazó las afirmaciones de Nule que la involucran, supuestamente, con corrupción.

“Muchas gracias @VickyDavilaH por aclarar este tema, en dónde queda evidenciado que es MENTIRA que a mi estos señores me dieron plata. Y gracias Jairo Lozano por aclarar que el señor García nunca me ha nombrado”.

Esta es la entrevista completa de La W: