Como quedó acordado en la audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, que se posesionó como vicepresidenta del Senado, se retractó por señalar que el exministro de Defensa Diego Molano dio la orden de mutilar y asesinar jóvenes durante el paro nacional.

“Aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba de que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 5 de mayo de 2023″, indicó la congresista este viernes.

Yo la senadora María Jose Pizarro, aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 05 de mayo del 2023. En consecuencia hemos acordado… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 11, 2023

Aunque el trino ya fue borrado, como también se acordó en la audiencia, la senadora escribió en mayo: “Diego, la guardia indígena, a diferencia suya, no ha ordenado la mutilación y el asesinato de cientos de jóvenes. Bogotá no necesita fascistas ni incompetentes, necesita liderazgos democráticos, talante que jamás usted demostró siendo MinDefensa”.

Por este señalamiento, el exministro y hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá denunció penalmente a Pizarro por injuria y calumnia agravada. Finalmente, el pasado 9 de agosto llegaron a un acuerdo y Molano aceptó una conciliación. “Espero que estas afirmaciones calumniosas no se sigan dando”, aseguró a RCN a la salida de la Corte Suprema de Justicia. En Pulzo, Molano se mostró satisfecho por la retractación de Pizarro.

