Rueda basó su artículo de opinión en un supuesto estudio que le hizo llegar la Universidad Sergio Arboleda sobre los efectos químicos del cuestionado herbicida.

Sin embargo, la periodista habría incurrido en varias imprecisiones empezando por la fórmula química de esa sustancia y unas extrañas afirmaciones que no bajaron el glifosato de ser un producto ecológico, sano, biodegradable y sin riesgo cancerígeno.

“Empecemos con la fórmula, que puede parecer complicada y hasta tenebrosa”, señaló Rueda en una línea anterior a una combinación de elementos que ella misma destacó como “proteínas y nutrientes necesarios para la alimentación humana”.

El asunto es que la fórmula de Rueda no existe y así lo hizo notar la periodista Juliana Ramírez, reportera de Noticias Uno, quien le dijo a Rueda en Twitter:

“Los periodistas no somos expertos en todo pero sí debemos ser expertos en corroborar” y en seguida divulgó una imagen en donde resalta las imprecisiones que la columnista habría hecho pasar como hechos ciertos.

Por ejemplo, Rueda, sin citar fuentes, informó sobre el uso masivo del glifosato “en casi todos los países del mundo”, “que no se encontró relación entre el glifosato y el cáncer” e hizo una interpretación personal sobre los supuestos de probabilidad y riesgo, que fueron ampliamente rebatidos en las redes sociales.

Acá, algunas de las reacciones de usuarios de Twitter que calificaron la columna de Rueda como de “engañosa y descarada”.

En este mar de imprecisiones un verdadero ingeniero químico le manda a decir a María Isabel Rueda que la que pone no es la fórmula del glifosato y que el CN2 no existe. pic.twitter.com/uNu9fHX4pl

Los periodistas no somos expertos en todo pero sí debemos ser expertos en corroborar. pic.twitter.com/BZogSOrk9R

Además el H del extremo izquierdo (suena a castrochavista) posee 3 enlaces, un enlace doble con el O y un enlace sencillo con un grupo OH, lo cuál es imposible, ya que el H tiene un solo enlace. Hasta un alumno de grado once se dá cuenta del error.

¿Cómo hago para que me hagan llegar el estudio? ¿Está publicado? Como no lo conozco no puedo decir nada al respecto. Tampoco sobre la columna de opinión de MIR porque es sólo eso, pura opinión, nada de ciencia. Pero sí voy a describir el estudio de 2018 que MIR cita. Hilo👇 https://t.co/QUGghRD54W

— Andrés Vecino (@andresvecino) June 25, 2019