Este lunes, de Bedout le pregunto al aire, en La W, sobre el trino que publicó la senadora asegurando que al comunicador Nicholas Casey le pagaron por el reportaje en el que asegura que surgió un patrón de asesinatos sospechosos y encubiertos en el Ejército; y le dijo que si había leído el artículo.

“¿Usted leyó el artículo donde él (Casey) compara a las Farc con Al Qaeda, donde habla de los secuestros de las Farc? ¿Usted sabe que ese periodista fue vetado en Venezuela?”, interrogó el periodista de La W.

Y agregó que a Casey lo vetaron en Venezuela por los artículos en contra del régimen de Nicolás Maduro. “O sea, a él lo veta Nicolás Maduro y lo amenazan en Colombia”, agregó de Bedout.

Ante esto, la senadora le dijo en tono grosero: “¿Lo amenaza un trino? ¡No sea tan ridículo! Por favor, Félix”.

El periodista no le respondió la ofensa e insistió en que si había leído el artículo de The New York Times.

“Claro que sí, me leí el artículo”, dijo Cabal, y agregó que hay otros artículos que dan cuenta de que, supuestamente, Nicholas Casey da una versión diferente de lo que ocurre en realidad en Guatemala y favorece a la izquierda de ese país.

Previo al comentario contra el periodista de La W, María Fernanda Cabal calificó al NYT como un periódico que se convirtió en “el rey de las fake news”.

Además, dijo que ese medio norteamericano ya no es respetable porque, según ella, perdió credibilidad hace mucho tiempo.