A través de un mensaje en su cuenta de X, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, insistió en sus críticas a la propuesta del presidente Petro de comprarles la hoja de coca a los campesinos de El Plateado, Cauca. La congresista de la oposición aseguró que no es claro de dónde saldría la plata para tal proyecto y que se opondrá por las vías legales.

“¿De dónde saldrán los miles de millones de pesos para comprar la coca como lo dice Petro? Solo en el Cauca hay cultivadas 31.844 hectáreas. Demandaremos cualquier intento de Petro por competir con el mercado ilegal del narcotráfico. La plata de los colombianos no puede terminar en la compra de la coca”, aseguró Cabal en su trino.

¿De dónde saldrán los miles de millones de pesos para comprar la coca como lo dice Petro? Solo en el Cauca hay cultivadas 31.844 hectáreas. Demandaremos cualquier intento de Petro por competir con el mercado ilegal del narcotráfico. La plata de los colombianos no puede terminar… pic.twitter.com/esMwocr1tl — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 22, 2024

La senadora también dijo que si el presidente Petro “sigue estimulando la siembra de coca”, como a su juicio lo hizo con la propuesta, se generaría un efecto más nocivo, pues se presentaría un aumento de la violencia en los municipios con coca en el Cauca, que ya de por sí registros cifras altas de asesinatos de líderes sociales, enfrentamientos con la Fuerza Pública, entre otros problemas de orden público.

A esto agregó que el problema de los cultivos ilícitos está generando un fuerte impacto ambiental. “El 48 % de la coca en el país está en zonas de manejo especial; 4 % parques naturales, 10 % resguardos indígenas, 14 % reservas forestales y 20 % en tierras de comunidades negras. Para Petro la defensa al medio ambiente no funciona cuando se trata de la coca que alimenta la guerra”, aseguró.

Este martes, el mandatario defendió la idea e hizo un diagnóstico de lo que ocurre en El Plateado. Según dijo, en este momento los jóvenes del Ejército se están “arriesgando” en la zona, “en medio de un mar de hoja de coca”, y miles de familias campesinas no están de acuerdo con su presencia. “Consideran que lo normal para sus vidas es que sus hijos no vayan a la escuela, si no al sembradío de hoja de coca para cosecharla, volverla pasta, venderla y poder sobrevivir”, dijo.

Luego, volvió a explicar la propuesta. “No será que si esos campesinos tuvieran un mejor vivir, aún sin salir de sus tierras, si hubiera una reforma agraria, si pudiera haber crédito barato para ellos, si la banca pusiera las posibilidades del acceso al capital (…) si los norteamericanos, que tanto les interesa los problemas de cultivos de hoja de coca, nos ayudarán a vender esos productos legales (…) ¿no solucionaríamos un problema en donde los ríos del Pacífico podrían revivir y la selva con más biodiversidad por metro cuadrado podría existir en beneficio de toda la humanidad?”, aseguró.

Ya antes el mandatario había dicho que se trata de una “medida de transición” para que los campesinos utilicen su tierra en cultivos lícitos que se puedan industrializar y exportar.

