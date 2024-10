En la tarde de este viernes, 18 de octubre de 2024, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, hizo un anuncio en el que indicó que el Gobierno iniciará “la compra estatal de cosecha de coca“, en El Plateado, Cauca.

El presidente lo comunicó en el marco de la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ y señaló que busca beneficiar a los campesinos que viven del cultivo de hoja de coca, ya que para hacer el cambio de las economías ilícitas a las legales debe exitir el acceso a créditos.

“Nosotros, en El Plateado [Cauca], vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca; me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos no se solucionan los problemas”, aseguró el mandatario de los colombianos.