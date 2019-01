Pese a que no todas las asociaciones de los jóvenes universitarios van a salir a marchar las diferencias en las movilizaciones, “cada una de las instituciones de educación superior va a definir autónomamente su ruta y ese el punto de encuentro es el Concejo de Bogotá hacia las 4:00 de la tarde”, le dijo la líder estudiantil Valentina Ávila a Citynoticias.

A las 10:00 de la mañana la primera en salir será la Universidad Distrital desde su sede en la carrera Séptima con calle 40. La Universidad Pedagógica, por su parte, empezará a desplazarse desde las 2:00 de la tarde y una hora más tarde lo hará la Universidad Nacional.

Ávila también le dijo el noticiero que luego de reunirse en el cabildo distrital harán un acto central en el Centro de Memoria “como punto álgido de reconciliación de cada uno de los heridos y muertes que el escuadrón de la muerte le ha dejado al pueblo colombiano”.

La líder estudiantil se refiere al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuya solicitud para desmontarlo es una de las razones que motivó la protesta de los estudiantes este jueves.

Volveremos a la calles a reivindicar la vida e integridad de todos/as quienes han sido víctimas del Escuadrón de la muerte. Por todos los/as heridos, por todos los/as detenidos, por todos los/as que nos faltan. 17 de enero: #DesmonteDelESMADYa (Ilustración: @TerrorismoGraf). pic.twitter.com/7oydu3qvWS — UNEES Colombia (@UneesCol) January 15, 2019

El artículo continúa abajo

Las otras dos son por “una reivindicación a las universidades” y por “una reivindicación de la educación superior”, agregó líder estudiantil Alex González, en el mismo medio. Los universitarios también piden mejoras en cuanto a los profesores y la infraestructura de las instituciones.

La marcha se convocó también porque según dicen los jóvenes, no tienen garantías para regresar a clases pues temen incumplimiento del gobierno del acuerdo firmado el pasado 14 de diciembre.

La lucha está lejos de terminar. Este 2019 iniciamos con alegría y rebeldía en una fuerte movilización a nombre de la educación superior y por el desmonte del ESMAD, mecanismo estatal violento represor. ¡Nos vemos en las calles!

No descansaremos hasta lograr lo soñado. pic.twitter.com/TdLq99mwgh — UNEES Colombia (@UneesCol) January 6, 2019

Además, los docentes harán un plantón a las 10:00 de la mañana frente a la Secretaria de Educación de Bogotá, para exigir mejoras en sus condiciones laborales y cupos para los estudiantes, explicó William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE).

En otras ciudades los puntos de encuentro son:

– Medellín: Parque de los deseos 2:00 p.m.

– Cali: Parque de las banderas 8:30 a.m.

– Cartagena: Universidad de Cartagena, sede San Pablo 3:00 p.m.

– Santander: Universidad Industrial, sede Socorro, 5:00 p.m.

– Villavicencio: Parque Central 10:00 a.m.

– Valledupar: Universidad Popular del Cesar 3:00 p.m.

– Nariño: Torobajo 8:00 a.m.

Entre tanto, hacia las 6:00 de la tarde en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, se convocó un nuevo plantón para exigir la respuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez.