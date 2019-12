Centrales obreras, estudiantes universitarios e indígenas de varios departamentos participan este miércoles en una nueva jornada de movilizaciones contra el Gobierno del presidente Iván Duque para rechazar sus políticas económicas y sociales.

“La pensión, derecho fundamental, no negocio. No más régimen de desAhorro individual, ni sus suciedades. No más estafas”, se leía en unos de los carteles que los manifestantes portaron en su recorrido.

Con mensajes como “Colombia despertó”, “Resiste” y banderas whipalas, indígenas provenientes de los departamentos del Cauca, Huila, Nariño y Risaralda iniciaron desde la Universidad Nacional una caminata hacia la Plaza de Bolívar sujetando la “chonta”, su bastón de mando.

“Hoy se moviliza la dignidad del pueblo colombiano, hoy se movilizan los pueblos indígenas de Colombia en defensa de la vida, La Paz, los territorios y en contra del ‘paquetazo’ de Duque”, afirmó en su cuenta de Twitter el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Kankui.

A esa enorme manifestación en Bogotá, se unieron miles de ciudadanos en todas las ciudades para reclamar mayor inversión en la educación y apoyar el pedido de las comunidades indígenas para que no sigan siendo asesinados, pues se convirtieron en objetivo militar de grupos armados ilegales en la convulsa región del Cauca (suroeste).

En Medellín, por ejemplo, varias movilizaciones pasaron por el parque El Poblado y esperan llegar a Ciudad del Río donde se hará un evento cultural a las 6:00 de la tarde. Varias de ellas avanzan pacíficamente y la música fue protagonista.

Avanza la protesta pacífica, sector la alpujarra, Medellín. @personeriamed pic.twitter.com/AFdVvlapS4 — Juan Fernando Gómez (@juanfgomezgomez) December 4, 2019

En Cali la jornada se ha vivido entre la tranquilidad con un cacerolazo sinfónico y los disturbios en algunos puntos.

#4DParoNacional | A esta hora se registran enfrentamientos entre manifestantes y personas afectadas por el paro que buscan desesperadamente llegar a sus destinos en Cali. https://t.co/iFoZjA7zU3 pic.twitter.com/MGpfh3RysK — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) December 4, 2019

En Barranquilla hubo papayera en medio de las movilizaciones de estudiantes, centrales obreras, sindicatos, docentes, entre otros.

Ambiente en la marcha de barranquilla pic.twitter.com/24eR5Idiqr — Raguca. (@RafaelG10099924) December 4, 2019

Cartagena no se quedó atrás. Los manifestantes se reunieron en el centro histórico de la ciudad y hasta los camioneros mostraron su apoyo al paro.

En otras ciudades de los santanderes como Barrancabermeja y Cúcuta también se sintió el paro. Desde los sindicatos, por ejemplo, expresaron que estaban presentes para respaldar la movilización nacional porque no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno y con las leyes aprobadas en el Congreso.

#4DParoNacional✊Juan Carlos Aguilar, líder sindical de la Unión Sindical Obrera de Barrancabermeja, explica las razones por las que se encuentran en paro desde las 4 am en la refinería de #Ecopetrol. #paro4D #paronacional4D pic.twitter.com/9cFWucPvco — Colombia Informa (@Col_Informa) December 4, 2019

#4DParoNacional | Estudiantes universitarios de #Barrancabermeja se tomaron el puente elevado desde las 7:00 a.m en el marco del Paro Nacional 🔥🔥 #paronacional4D pic.twitter.com/WJA6kJcZkU — Colombia Informa (@Col_Informa) December 4, 2019

#4DParoNacional | Cientos de personas se movilizan en #Cúcuta en apoyo a las jornadas de Paro Nacional #paro4D 🥄🚨 pic.twitter.com/ZSNzz3FDjM — Colombia Informa (@Col_Informa) December 4, 2019

Más temprano, el director de la Policía colombiana, general Oscar Atehortúa, afirmó que para esta nueva jornada de paro se convocaron en todo el país 134 concentraciones y 184 marchas, algunas de ellas con bloqueos de vías principales.

A modo de ejemplo, Atehortúa dijo en un primer balance que en todo el país han ocurrido siete bloqueos de vías, entre ellas las que conectan a Ipiales con Cali, Cali con Yumbo, Cúcuta con Tibú, Tadó con Pereira y Quibdó con Medellín, entre otras.

Entre tanto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que las autoridades seguirán “acompañando” las manifestaciones y que desde el Gobierno hablaron con las alcaldías locales para recomendarles tener una “coordinación con la fuerza pública para garantizar el orden público”.