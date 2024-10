Por: LA PATRIA

Ella, tranquilamente, se peinaba y escuchaba música en su habitación en una casa del barrio La Sultana, de Manizales. En ese momento, Daniel, de 31 años, su pareja, ingresó, la insultó y le deseó la muerte.

Luego la intentó ahorcar con las dos manos y la golpeó en rostro, nariz, boca y cuello. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes avisaron a las autoridades.

Al llegar la Policía, la mujer, de 34 años, mostró su deseo de denunciar, mientras que a Daniel lo detuvieron por violencia intrafamiliar agravada. El caso fue el martes. Al parecer, no es la primera vez que la lastima en los 23 meses que llevan juntos.

En audiencia le indicaron que la pena va de 6 a 12 años, pero no aceptó cargos. “Me humilla con la comida, me ha golpeado 4 veces en los últimos 4 meses, hasta me arranca el cabello”, dijo la afectada.

El juzgado ordenó su libertad, con condiciones: observar buena conducta social y familiar, abstenerse de cualquier tipo de violencia contra ella, no concurrir a sitios o lugares donde se encuentre la afectada, ni comunicarse con ella.

“Si incumple y la señora me informa alguna situación, se le dará una medida restrictiva de la libertad”, le explicaron. “Me voy a portar muy bien, muchas gracias”, expresó el señalado.

