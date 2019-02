El hermano del actual atacante de Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, es acusado de violencia física y psicológica, informó la página de Blu Radio.

“Muchas veces me agredió, esta no fue la primera vez. Tuve la fuerza de demandarlo porque llegó al punto de que casi me mata, me estaba ahorcando”, contó la mujer en declaraciones destacas por el medio.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar “Pasaban en licra y el técnico Luna les tocaba la cola”: fisioterapeuta de la Sub-17

“Me alzó junto a la pared, mis pies quedaron colgando; luego me tiro al suelo, me golpeó y me agarró el pelo. Cuando me vio tirada, en vez de auxiliarme, lo que hacía era agredirme psicológicamente”, agregó la denunciante.

La dama presentó el caso ante las autoridades exhibiendo las marcas del ataque que se habría generado por un supuesto caso de celos, indicó el artículo.

Además, la cuñada del popular ‘Teo’ afirmó que en una pelea anterior, el sujeto le pegó en el estómago pese a que ella estaba embarazada, motivo por el que perdió el bebé que estaba esperando.