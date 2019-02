La fisioterapeuta contó que estuvo con el combinado patrio entre 2017 y 2018 y que Dídier Luna, técnico del equipo, “bajó una figura paternal, tenía afectuosidad con las jugadoras: intentaba besarlas, tocarles la cola, abrazarlas, tocarles la espalda. Les decía: ‘soy como un papá para ustedes, así soy con mis hijas”.

“Las niñas pasaban en licra, en la recuperación de la piscina con hielo, y les tocaba la colita”, especificó.

Además, explicó cómo las retaba: “En los entrenos, en medio de un trabajo, le acercaba la cara a una niña y le decía: ‘¿no me puede besar o le da miedo?’”.

Frente a estas situaciones, la profesional contó la actitud que tomaban las futbolistas: “Muchas se quedaban quietas, otras lo tomaban normal y otras en burla me decían: ‘mire como nos está morboseando el profe’. Actuaban con cierto temor”.

Finalmente, indicó que denunció en varias oportunidades la situación: “Mi superior era Carlos Ulloa, exmédico de la Selección Masculina de Mayores, y él no estaba de acuerdo. Me dijeron que iban a tratar el tema, pero nadie habló conmigo”.

En consecuencia, afirmó que tomó la decisión de denunciar ante la ley los abusos: “Lo hice porque puede que muchas estén en silencio. En la Federación dicen que uno no denuncia, pero yo en 2017 lo hice ante el delegado en el Suramericano de Argentina, pero me dijo que no era momento de hablar por estar en competencia”.

En video, el relato completo de la fisioterapeuta: