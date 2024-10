Por vencimiento de términos, un juez dejó en libertad a un hombre, identificado como Uldarico Vargas Meléndez, señalado de agredir con 22 machetazos a su esposa en el municipio de El Guamo, Tolima, en hechos ocurridos el pasado 1 de febrero, luego de la jornada laboral de la víctima.

“Yo, lo único que quería, que pedía, (era) que no quedara libre. Fue negligencia tanto de la Fiscalía como del abogado defensor que me asignaron, porque no tenía conocimiento de qué iba a pasar, no tenía conocimiento de la audiencia, pero ya no podemos hacer nada”, dijo Blanca Inés Contreras.