En una conmovedora entrevista con Jay Alarcón para True Stories, Evelyn Rodas Patiño, esposa de Brayan Ocampo, acusado del asesinato de la niña Sofía Delgado, rompió el silencio para defender su inocencia y compartir el impacto devastador que el caso ha tenido en su vida y la de su pequeña hija de casi 4 años.

“Yo no me enteraba de nada, incluso el día de la captura estaba en total negación porque no cabía en mi cabeza cómo yo podía estar involucrada en eso”, expresó Rodas Patiño, quien reveló que siempre cuestionó a su esposo sobre las sospechas, pero él constantemente negaba cualquier implicación mirándola a los ojos.

La entrevistada describió el momento crucial cuando finalmente enfrentó a Ocampo: “Yo le pregunté y esta vez ya no me miró a los ojos… simplemente miró al suelo y miró hacia un lado”. Esta revelación desencadenó una intensa reacción emocional: “Yo me puse a llorar, sentía rabia, todavía la siento”, confesó.

Rodas Patiño también denunció las graves consecuencias que ha enfrentado, incluyendo la pérdida total de su negocio, que fue incendiado, y las constantes amenazas que recibe, incluso desde México. “Me dejaron sin nada, solamente con lo que tenía puesto ese día”, relató.

Particularmente doloroso para ella son los ataques dirigidos a su hija menor: “Mi mayor miedo es que le vayan a hacer algo a ella por algo que hizo su padre, ella no entiende lo que está pasando en estos momentos”, expresó con visible angustia.

La entrevistada enfatizó su completo desconocimiento de las acciones de su esposo: “Yo soy inocente de todo lo que pasó. No me enteré absolutamente de nada, cada persona debe hacerse responsable por cada acción que hace”. También mencionó que las amenazas se han extendido a toda su familia, llegando incluso a involucrar a su abuela fallecida en las acusaciones.

“Considero que dentro de todo también soy una víctima de lo sucedido”, concluyó Rodas Patiño, quien mantiene que ha perdido todo y enfrenta constantes ataques sin merecerlo. Durante la entrevista, también expresó sus condolencias a la familia de la víctima, aunque reconoció que “una disculpa no debería ser suficiente”.

