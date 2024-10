Brayan Campo se encuentra en prisión a la espera de conocer la condena que deberá pagar por el crimen de la pequeña Sofía Delgado, luego de aceptar el feminicidio que tiene consternado a todo el país.

Justamente, una de las personas que sigue vinculada a la investigación es Evelyn Rodas, pareja del confeso asesino, quien decidió romper el silencio en un diálogo con Jay Alarcón.

En la entrevista, la pareja de Brayan Campo indicó que el sujeto siempre le negó su relación con el crimen de Sofía Delgado y que, por lo contrario, actuaba normal.

“No me cabía en la cabeza cómo yo podía estar involucrada en eso. Fue duro, pues caer en una realidad que yo no me imaginaba estar así. Yo me enteré de eso al día siguiente de la captura, yo todo el tiempo le pregunté si él sabía algo y si tenía algo que ver en eso, él me lo negaba. Eso se lo dije antes y durante“, dijo.

No obstante, la mujer contó que se estaba sintiendo observada días antes de la captura, pero que por su mente nunca pasó que fuera por el crimen de la pequeña Sofía Delgado.

Evelyn Rodas aseguró que al comunicarle dicha situación a Brayan Campo, el confeso asesino le dijo que quizás se debía al proceso penal anterior por abuso a una menor de 14 años, señalando que había caído en una trampa.

“Me vigilaban 24 horas al días, todo el tiempo. Yo decía que algo andaba sospechoso, pero jamás me imaginaba que él tuviera que ver en eso. Él siempre tenía una excusa, que lo querían involucrar en el proceso anterior y hasta donde yo sabía de eso era una trampa que le habían hecho, eso fue lo que me dio a entender y lo que su familia sabía“, mencionó.

De hecho, Rodas detalló que Campo siempre andaba “muy asustado” por una nueva captura por el caso de abuso del que salió libre hace unos años. Sin embargo, contó nunca se mostró nervioso cuando lo interrogaban por el crimen de Sofía Delgado.

“Él siempre estaba muy asustado, él decía que si pagaba por una injusticia, ahora lo iban a hacer pagar por otra también. Era muy normal, nunca me demostró nervios e incluso ese mismo día comió normalmente. Estábamos acostumbrados a ver dos películas en las noches, toda la semana estuvo normal”, concluyó.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

