Colombia entera se ha estremecido con la desgarradora historia de Sofía Delgado, la niña de tan solo 12 años que murió a manos de Brayan Campo, hombre que aceptó su responsabilidad en el asesinato de la pequeña y quien se encuentra a la espera de definir su situación judicial.

Este sujeto la asesinó en su local de productos para animales y luego abandonó su cadáver en un cañaduzal, hasta donde llevó a las autoridades que buscaron a la niña durante más de 20 días, en medio del desconsuelo de su madre y sus familiares, quienes piden cadena perpetua para Brayan Campo.

Inicialmente, en el caso hubo dos implicados: Campo y su pareja sentimental, Evelyn Rodas, quien posteriomente quedó en libertad al no encontrarse pruebas en su contra, pese a ello, sigue vinculada a la investigación.

Qué le dijo Brayan Campo a su pareja sobre Sofía Delgado

Precisamente, día después de este horrendo crimen que desató la indignación de todo el país, Evelyn Rodas reapareció hablando con el creador de contenido Jay Alarcón y contó su versión por primera vez de lo que pasó y qué fue lo que hizo ella el día del crimen.

“No me cabía en la cabeza como yo podía estar involucrada en eso. Fue duro, pues caer en una realidad que yo no me imaginaba estar así. Yo me enteré de eso al día siguiente de la captura, yo todo el tiempo le pregunté si él sabía algo y si tenía algo que ver en eso, él me lo negaba. Eso se lo dije antes y durante”, dijo inicialmente.

Rodas también le dijo al ‘influencer’ qué pasó ese domingo en el que Brayan Campo asesinó a Sofía Delgado y por qué ella no sospechó nada del tema: “Yo ese día ni siquiera me encontraba en la tienda, ni con él. Los domingos de quincena siempre salgo a mercar y ese día solo arrimé a dejar una calculadora. Ni siquiera lo pisé, el lunes que yo entré estaba limpio y no encontré algo que me dijera aquí pasó algo”.

Finalmente, reveló qué fue lo que le dijo Brayan Campo como pretexto para poder salir de la casa y cometer el atroz crimen sin que, supuestamente, ella se diera cuenta: “Él llego a almorzar a la casa normal ese día, llevó a mi mamá a la casa de ella y pasados unos minutos me dijo ya vengo, voy donde el mecánico y él no recuerda haberme dicho esa mentira. A los 15 o 20 minutos regresó a la casa, estaba normal, se acostó, se duchó y nos pusimos a ver películas”.

