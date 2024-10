Evelyn Rodas, quien era pareja del asesino de Sofía Delgado, Brayan Campo, habló por primera vez y explicó lo que habría ocurrido durante los días en que la menor fue registrada como desaparecida.

Rodas, quien sostiene su inocencia, afirma que desde que Campo fue capturado —y pese a que ella quedó libre— cientos de personas la han criticado a través de sus redes sociales, comentando que ella tendría responsabilidad en este grave caso.

“Me parece injusto que me estén haciendo esto porque yo no he hecho nada. […] Jamás me imaginé yo estar en una realidad así”, comentó la mujer al entrevistador.