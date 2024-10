Colombia sigue sumida en la consternación por el cruel crimen del que fue víctima la pequeña Sofía Delgado, quien apareció enterrada en un cañaduzal a 10 kilómetros de Villa Gorgona, en cercanías de Candelaria (Valle).

Brayan Campo fue detenido como responsable del hecho violento y su posterior confesión dejó al descubierto detalles escabrosos del caso, que han sido revelados por Evelyn Rodas, quien fuera su pareja sentimental.

Rodas comentó que los días posteriores al abuso y asesinato de la niña, Campo actuó de manera normal y prosiguió con sus labores como si nada hubiera pasado. De hecho, afirmó que el hombre comía con total tranquilidad y nunca se mostró nervioso ante el revuelo que se vivía en la población por la desaparición de la menor:

“Él siempre estaba muy asustado, él decía que si pagaba por una injusticia, voy a pagar por otra también. Era muy normal, nunca me demostró nervios e incluso ese mismo día comió normalmente. Estábamos acostumbrados a ver dos películas en las noches, toda la semana estuvo normal”, dijo Rodas.

La frialdad con la que el confeso criminal se movió durante los días posteriores al asesinato lo llevaron a seguir trabajando con normalidad, aunque las sospechas de las autoridades se dieron porque Campo dejó cabos sueltos y el testimonio de la madre de una niña, que casi es raptada, terminaron por tumbarle la máscara.

La pareja de Campo mencionó que por la manera en la que se comportó el homicida nunca la hubiera llevado a pensar que había asesinado a la pequeña, en el interior de la veterinaria que tenía como fachada: “Nunca me imaginé que fuera capaz de esa cosa, pero esta vez ya no me miró a los ojos, simplemente miró al suelo. Le dije: ¿Brayan, vos tenés algo que ver con lo de la niña?”

La mujer también afirmó que al confirmar que su esposo era culpable, se puso a llorar y el impulso que tuvo en ese momento era que “quería golpearlo”, debido a que experimentó una desilusión que nunca había sentido: “Nunca me había dicho una mentira así tan grande y cuando yo lo vi en esa actitud quería golpearlo”.

Pese a que fue capturada junto a su pareja, Evelyn Rodas fue liberada por las autoridades al no encontrar pruebas en su contra para vincularla al proceso, por el que Campo permanece detenido en la cárcel de Palmira y será llevado a una prisión de máxima seguridad en próximos días.

