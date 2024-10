Por: Caracol TV

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, confeso feminicida de la pequeña Sofía Delgado, habló sobre el crimen de la menor de edad y aseguró que en este caso es inocente.

La mujer contó en la página de Facebook Jay Alarcón que los días después de conocerse el atroz crimen “han sido difíciles porque para nadie es fácil tener que estar encerrada todo el tiempo y estar recibiendo ataques de toda Colombia. Prácticamente todo el país me odia, entonces es duro porque yo no estoy acostumbrada a la vida del encierro”.

A Evelyn Rodas la capturaron las autoridades al interior del local comercial en donde Brayan Campo confesó que había asesinado a la niña Sofía Delgado, ubicado en Candelaria, Valle del Cauca, mientras que el confeso asesino fue detenido en el municipio de Florida.

Evelyn aseguró que el día de su captura “estaba en total negación porque no me cabía en la cabeza cómo yo pude haber estado involucrada en esto. Yo decía: ‘Dios mío, me parece injusto que me estén haciendo esto porque yo no he hecho nada’. Fue duro caer en una realidad en la que jamás me imaginé estar”.

Cuando Sofía Delgado desapareció, Evelyn Rodas compartió desde sus redes sociales la imagen de la menor y rogaba en sus mensajes que ella apareciera. La mujer sostuvo que a Brayan Campo “le pregunté antes y durante la captura si él sabía algo, si él tenía algo que ver con eso”.

Evelyn indicó que las autoridades “comenzaron a frecuentar mucho mi casa, me vigilaban 24 horas al día, todo el tiempo. Entonces yo decía que algo andaba como sospechoso porque ya no me gustaba, pero jamás me imaginaba que él [Brayan Campo] tenía algo que ver con eso. Él para todo lo que me decía siempre tenía una excusa. La excusa de él siempre fue que lo querían involucrar en el proceso por lo que ya tenía un caso anterior, caso del que yo ya tenía conocimiento y hasta donde yo sabía era una trampa que le habían hecho a él o fue lo que él me había dado a entender y lo que su familia tenía entendido. Entonces, él siempre estaba asustado por ese sentido y decía que ‘yo ya pasé por una injusticia y voy a volver a pagar por otra”.

Sofía Delgado desapareció el domingo 29 de septiembre cuando salió de su casa para comprar un champú con el que iba a bañar a su mascota. El día de la desaparición, según la esposa de Brayan Campo, “él era normal, no me mostró nervios, incluso ese día se comió todo lo que le serví y estábamos acostumbrados a que todos los domingos veíamos una o dos películas en la noche y ese día todo trascurrió con normalidad, toda la semana estuvo normal, él nunca mostró remordimiento, nerviosismo ni ansiedad”.

Evelyn Rodas llevaba dos años de relación sentimental con Brayan Campo y lo conoce hace ocho años: “Yo nunca le noté algún comportamiento extraño con niñas. Ni siquiera a mi hija era capaz de bañarla ni de mirarla desnuda. Él, incluso, se quejaba porque Sofía andaba sin ropa porque ella tenía la costumbre de quitarse la ropa y andar en calzones, pero la mandaba a ponerse ropa”.

