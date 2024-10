En medio de que la Fiscalía defendió la libertad de Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, un especialista sorprendió con una evaluación psicológica de este tipo de agresores.

Análisis psicológico a Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado

Belisario Valbuena, experto que también expuso su conocimiento en el especial sobre maltrato a médicos residentes hecho por Pulzo, hizo un análisis desgarrador sobre el hombre.

“Si estamos hablando de un criminal serial, como es posible que sea el caso, posiblemente también es muy probable que tenga una firma, ese elemento conductual, psicológico y emocional que el criminal imprime en la víctima o en la escena del crimen”, advirtió en el podcast ‘Más Allá del Silencio’.

Precisamente, el experto psicólogo forense sorprendió al evaluar cómo es la mente de Brayan Campo, al poner la lupa en la mencionada “firma” y revelar cuál es ese factor común.

“Aquí pareciera que en la víctima está buscando o le excitan o le agradan o le llaman la atención aquellas de nombre Sofía, como su hija, es posible”, afirmó el especialista.

De hecho, el periodista Rafael Poveda preguntó si cabe la opción de que el confeso asesino haya sido víctima de abuso, algo que el experto planteó como “muy probable”, al explicar el modo de operación en esa escalofriante radiografía.

“El agresor sexual, por lo general, comienza con sus familiares cercanos: hija, sobrina, nieta, por ahí empieza la escalada. Esto le genera una excitación particular, salirse con la suya porque además no lo revelan a tiempo. No hay una situación que le impida seguir haciéndolo y se confía y pasa a otro nivel. Entonces ya pasa con facilidad el acceso y, posteriormente, como en este caso en particular, al homicidio”, explicó Valbuena.

Precisamente, desde el minuto 16:20 ofreció el desglose de todo ese comportamiento errático por parte de casos como el de Campo.

¿Un agresor de menores nace o se hace?

Desde ahí, surgió la duda sobre si ese tipo de agresores nacen o si corresponde a una formación, por lo que hubo un análisis a cómo la crianza es un factor determinante.

“No ha habido ninguna evidencia de que nazcan siendo agresores. Sin embargo, no debemos desconocer que somos seres biológicos y que traemos unas predisposiciones sí de tipo genético me explico: alguien que haya nacido en un contexto de abuso trae una predisposición. Pero eso no es un determinante. En realidad, lo que forma al monstruo es el medio, es su niñez, sus pautas de crianza, sus decisiones y muchas otras circunstancias.

El experto psicólogo forense indicó que la ciencia, desde la denominada epigenética, muestra que el medio moldea más que la predisposición biológica.

“Las pautas de crianza, la manera como recibió afecto por parte de sus padres o recibió agresión, abuso o negligencia, es decir, abandono. Eso va formando unas improntas en su cerebro y, por ende, también en su conducta”, aclaró.

Asimismo, a pesar de reconoce que es posible que existan en Campo algunas características psicopáticas como falta de empatía, hizo énfasis en otros aspectos de la personalidad que llevan a tener especial atención con ese tipo de agresores.

“Puede que sea o haya sido un sujeto compulsivamente mentiroso, engañador. Puede que tengamos alguien que sea bastante locuaz y de encanto superficial y por eso pasaba desapercibido. Puede que tengamos a alguien que desde su infancia haya tenido problemas de conducta, que haya sido responsable en varios aspectos de su vida, que no tenga metas a largo plazo, pero va mucho más allá de eso”, remarcó.

¿Cuánto es la máxima condena en Colombia?

Valbuena señaló que Campos podría recibir la máxima condena de 60 años, al remarcar los factores que marcan un doloroso caso con la muerte de Sofía Delgado, niña de 12 años en Cali.

Entre los puntos a evaluar, salió a flote que el confeso asesino había quedado libre en 2018 por otro crimen, por lo que la justicia colombiana debe tener ese tipo de puntos en cuenta.

Asimismo, recalcó que además del delito contra una menor de edad, está el hecho de que es un feminicidio, asunto que tampoco es menor en ese tipo de escenarios a nivel nacional.

Valbuena, experto en la ciencia penal, dejó en evidencia un comportamiento por el que considera que las rebajas ni los beneficios aplican para Brayan Campo dentro de este proceso.

Hasta el momento, Jhonier Leal ha recibido la máxima condena en Colombia, con 55 años de prisión, después del doble homicidio de su mamá y de su hermano, el estilista Mauricio Leal.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

