La consternación en el país por el asesinato de la niña Sofía Delgado a manos de Brayan Campo no cesa, pues son millones las voces de rechazo que han pedido justicia para la menor y su familia.

Días después de que el sujeto confesara haber cometido el crimen dentro de una veterinaria que atendía en Villa Gorgona, corregimiento cercano a Candelaria, Valle, la fiscal general de la Nación se refirió al caso y entregó una polémica declaración.

Qué dijo la fiscal Camargo sobre caso de asesino de Sofía Delgado

Camargo salió en defensa del juez que dejó libre por vencimiento de términos a Brayan Campo. La fiscal comentó que “en un ejercicio ponderado y sensato”, el juez en cuestión pidió que la audiencia que se le adelantó al individuo en 2018 fuera presencial, teniendo en cuenta la gravedad del asunto.

#NoticiaW | La fiscal Luz A. Camargo defendió al juez que dejó libre por vencimiento de términos a Brayan Campo, el confeso asesino de Sofía Delgado. “No es un juez corrupto”. Dijo que “el juez pidió que la audiencia en 2018 fuera presencial y el Inpec no pudo hacer los… pic.twitter.com/DXXCCwmN3I — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 21, 2024

Pese a esa petición, deploró que “el Inpec, que está desbordado, no pudo hacer los traslados de ese preso para que asistiera a la audiencia, que no se podía llevar a cabo sin su presencia”. La fiscal argumentó que sobre ese hecho quería hacer una precisión, para que no se pensara que ese juez “es un corrupto”.

No es un juez corrupto, dijo la fiscal.

Camargo señaló que ese “juez quiso hacer las cosas bien” y comentó que hubiera sido importante haber llevado a cabo esa diligencia con “un sistema de justicia menos congestionado” para no hacer una audiencia por año, sino haberlo hecho de una manera más constante.

Finalmente, apuntó que de haberse hecho las cosas de manera consciente, probablemente se “hubiera tenido una sentencia más rápida, que tampoco se tiene” en este momento.

Qué se sabe sobre el crimen de Sofía Delgado

Según las palabras del confeso asesino, llevó a la niña al interior de la veterinaria en la que trabajaba y la encerró en el baño. La Fiscalía comentó que Campo abusó de ella y la asesinó el mismo día que la raptó, aunque solo tres semanas después informó a las autoridades sobre el lugar en el que enterró su cuerpo (un cañaduzal cerca a Candelaria, Vallle).

