Luego de que el sujeto aceptara los cargos en al audiencia de imputación y fuera trasladado a una cárcel, se conocieron nuevos detalles del crimen de Sofía Delgado, que tiene consternada a toda Colombia.

Un informe de los investigadores del caso, revelado por revista Semana, retrata que la madre de la niña, Lady Zúñiga, reconoció el cuerpo de su pequeña hija por una serie de elementos que lo acompañaban pese al alto grado de descomposición.

Según el medio citado, en el cañaduzal en donde fue abandonado el cadáver de la menor, los agentes encontraron un pedazo de bermuda, un zapato y unas llaves de la casa, siendo este último determinante para que la madre se enterara de que se trataba de su hija antes del dictamen de Medicina Legal.

El estremecedor informe, además, señala que Brayan Campo, confeso asesino, intentó incinerar los restos de Sofía, quien fue raptada por el sujeto desde el pasado 29 de septiembre, cuando la reportaron como desaparecida.

Sofía Delgado agonizó durante varios días

Una nueva versión de cómo encontraron el cadáver de Sofía Delgado le podría estar dando un giro al caso, pues una fuente cercana a la investigación le explicó a Semana que, al parecer, Sofía Delgado duró agonizando cerca de 3 días en un cañaduzal de Candelaria (Valle del Cauca), luego de ser agredida por Brayan Campo.

Todo parece indicar que Campo atacó a la menor, la dejó tirada en el terreno y a los tres días regresó al sitio para matarla ante el impacto mediático de la desaparición.

Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió al caso Sofía Delgado

En diálogo con Pulzo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, lamentó el asesinato de Sofía Delgado y manifestó su preocupación por los mecanismos de protección para los niños y adolescentes de Colombia.

“Hay preocupación porque los mecanismos para la protección de niños, niñas y adolescentes sean efectivos, sabemos que hubo una audiencia de imputación donde el sujeto aceptó la responsabilidad, le imputaron delitos muy graves, como feminicidio, secuestro y otros. Esto significa más en la necesidad de pensar que el sujeto vaya a juicio y haya pena, en la necesidad de pensar en cómo prevenir estos hechos“, dijo.

Y añadió: “La sanción es muy importante para demostrar que no se puede delinquir, pero lo más importante es que no toquen a los niños y niñas y no afecten el futuro de ellos. Por eso yo le apuesto más a la prevención que a la sanción. La investigación y la sanción son fundamentales para entender que el Estado no permite que se dañen a los niños y adolescentes en términos de no violar sus derechos“.

