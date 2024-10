Por: Minuto 30

Las autoridades dieron a conocer el video con el que se logró legalizar la captura de Brayan Campo, el homicida de la niña Sofía Delgado.

#Atención | Así fue el momento de la captura de Brayan Campo, confeso feminicida de Sofía Delgado. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/TsAwHZxooN — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 19, 2024

Tras su captura, Brayan Campo, el hombre sindicado de asesinar a Sofía Delgado, confesó ante un juez que efectivamente él si fue el que acabó con la vida de la niña de 12 años.

Y es que la Fiscalía, a través de un fiscal de la Seccional Cali, imputó a Brayan Snaither Campo Pillimué, de 32 años, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

Esto, con relación a la retención, posterior muerte y ocultamiento del cuerpo de una niña de 12 años, en Candelaria (Valle del Cauca); y el intento de secuestro de otra menor de edad.

Ante un juez de control de garantías de Palmira (Valle del Cauca) el procesado aceptó los cuatro cargos en su contra.

Es de resaltar que las autoridades no le imputaron el delito de acceso carnal violento, teniendo en cuenta que se presume que Campo abusó de la menor. La no imputación de este delito, no afecta la posible pena a la que se enfrenta el joven de 32 años, que podría ser de 60 años de prisión.

