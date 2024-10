Luego de la tragedia que ocurrió en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, en el sur de Bogotá, con el asesinato de dos niños, de 4 y 7 años, a manos de su padre, Darwin Felipe Beltrán, en el sector se ha desatado una ola de consternación entre los vecinos.

Los menores fueron encontrados sin vida en su habitación, lo que llevó a las autoridades a intervenir de manera inmediata. Según reportes preliminares, el móvil del homicidio sería una supuesta infidelidad de la madre de los niños. Beltrán fue aprehendido y llevado a la estación de policía local para ser procesado.

Cómo era la relación de la madre con el asesino de sus hijos en Bogotá

Algunos vecinos, que observaron a Beltrán en su día a día, expresaron su sorpresa y desconcierto. “Era un hombre tranquilo, veía jugar fútbol, nunca dio señales de ser una persona violenta”, comentó una vecina que prefería guardar su anonimato a Blu Radio.

Otros apuntaron a posibles problemas pasados de Beltrán con las drogas y su relación tensa con su pareja, que aparentemente estaba marcada por dificultades económicas y emocionales.

“Se me hizo muy raro. Sí tuvo un tiempo en las drogas. Hablaba mucho conmigo. Yo le decía que tuviera paciencia y le pidiera a Dios. Si él llegaba a la casa sin un peso ni para comer, ella [la madre de los niños] se la montaba. Él me preguntaba que qué hacía, si se iba o se quedaba. No parecía violento. Por eso se me hace extraño. Ellos eran como muy unidos”, indicó una residente en la emisora.

Pese a estos detalles, el historial de Beltrán muestra antecedentes por violencia intrafamiliar y receptación, pese a que no contaba con una orden de captura. También, se ha sabido que este sujeto tenía problemas mentales y con las drogas, por lo que supuestamente estaba medicado.

Homicidios reportados en Colombia

