En una carta de dos páginas, el exparamilitar Salvatore Mancuso le asegura al expresidente Álvaro Uribe que no es cierto que esté tramando un complot en su contra, como desde su partido, el Centro Democrático, se ha denunciado.

Mancuso anunció que radicará una denuncia en contra del expresidente por difundir información que cataloga como falsa y que en consecuencia, le pide presentar las pruebas que demuestren el supuesto complot para enlodardo. “Esta misma semana presentaré, sobre la base de sus afirmaciones, denuncio penal en su contra para que se aclare o conozcan los motivos por los cuales usted hace esa clase de afirmaciones, para que proceda a hacer llegar a las autoridades competentes las supuestas pruebas de sus infundios y formalice una denuncia, si es cierto que tiene esa información”.

La carta del exparamilitar, responsable de miles de actos criminales, es la respuesta a las declaraciones de Álvaro Uribe según las cuales Mancuso estaría haciendo varias llamadas desde el centro penitenciario para buscar testimonios que lo involucren con actuaciones al margen de la ley, para obtener beneficios ante el tribunal transicional.

“Yo no vengo a atacar su reputación ni a desacreditarlo, todos mis testimonios con relación a su papel en el conflicto armado, los he realizado en sede judicial. Y seamos claros, ya todo lo que se debía decir con respecto a su vínculo con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho y si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente para corroborar que durante los años en los cuales usted fue gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo connivencia, cooperación y un proyecto contra insurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las AUC”, escribió Mancuso.