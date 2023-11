El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso finalmente logró un cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP le abrió la puerta de manera excepcional el sometimiento de Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública y será juzgado a partir de su condición de conexión entre las Autodefensas y la Fuerza Pública.

Los magistrados determinaron que efectivamente Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y las fuerza del Estado, y que su aporte a la verdad fue suficiente para ser aceptado. Entre las novedades que entregó y que para el tribunal especial resultaron de suma importancia, fue el señalamiento que hizo en audiencia reservada contra Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló de haber tenido conocimiento de la operación que derivó en la masacre del Aro, ocurrida en 1997, cuando el expresidente era gobernador de Antioquia.

La masacre de El Aro ocurrió entre el 22 y el 26 de octubre de 1997 y en ella, alrededor de 200 paramilitares, violaron, torturaron, asesinaron y robaron en el corregimiento de El Aro, jurisdicción del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia. Llamando a una a una sus víctimas, torturaron y asesinaron a unas 15 personas.

Mancuso aseguró que de este crimen de lesa humanidad participaron militares del más alto rango de Antioquia, entre ellos los generales Alfonso Monsalva e Iván Ramírez Quintero, comandantes de la Cuarta Brigada y la Primera División del Ejército.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, dijo en la diligencia.

Para la JEP es claro que con esta declaración “se asegura que el señor Uribe Vélez tenía todo el conocimiento de las operaciones que se concretaban en las reuniones”. Mancuso le aseguró a la Jurisdicción que el general Ramírez, quien también trató de someterse ante la Sala Plena, pero fue rechazado, lo buscó para pedirle que organizara y coordinara la operación El Aro por pedido de Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez.

“Yo me contacto con el general Iván Ramírez y le pido que me contacté con el comandante de la Cuarta Brigada para ejecutar la operación (…) Con Manosalva intercambiamos información de inteligencia, sacamos los planos, los que él tenía allí, me mostró la ubicación, me entrego órdenes y detalles”, dijo el exjefe paramilitar.