El expresidente de la República Álvaro Uribe concilió hoy ante la Corte Suprema con el senador Ariel Ávila. De esta forma no continuará el trámite de una denuncia que Uribe radicó contra Ávila por el delito de calumnia, por una aseveración que hizo el pasado 5 de febrero.

“Un hipócrita don Uribe, hablar de salud y en su gobierno su coalición se alió con paramilitares para desangrar el sistema de salud. Por ejemplo, el hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, fue considerado como “la caja menor de los paramilitares” Don Antonino, quien era capo de ‘Jorge 40’ tuvo una infiltración absoluta de las finanzas del hospital.”, dijo Ávila en febrero.

Aunque Uribe no salió por los accesos públicos de la Sala de Instrucción de la Corte, Ávila (quien ‘defendió’ a Arturo Char) sí lo hizo para informar lo siguiente:

“Lo primero es que en el diálogo que se dio hubo una conciliación y esa conciliación no significa que yo me haya retractado en nada, no tuve que retractarme en absolutamente nada y el acta quedó, vuelvo y repito, de carácter reservado (…) Hay que reconocer que hubo un espíritu conciliador tanto de la parte del querellante, el señor Uribe, como la parte mía y por eso se dio”, declaró el senador.